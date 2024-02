No Amazonas, homem é preso por estuprar neta de 4 anos

O autor do crime aproveitava os momentos em que ficava a sós com a vítima, para praticar atos libidinosos contra ela

Manaus (AM) – Um homem, de 67 anos, foi preso preventivamente por estupro de vulnerável contra a própria neta, uma criança de 4 anos, nesta sexta-feira (2), em Manicoré (a 332 quilômetros de Manaus), pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

Conforme o delegado Marcus Vinícius Vieira, da 73ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manicoré, o crime ocorreu em 2023 e a equipe de investigação tomou conhecimento do fato criminoso por meio de denúncia de um familiar da vítima. Após a instauração do Inquérito Policial (IP), foi realizado exame de conjunção carnal na criança, constando a violência sexual.

“As investigações também contaram com apoio do Conselho Tutelar. Colhemos provas testemunhais que alegaram que o autor, que é avô paterno da criança, se aproveitava de momentos em que ficava a sós com a vítima, para praticar atos libidinosos contra ela”, contou.

Segundo o delegado, durante as investigações, foi deferida medida protetiva com base na Lei Maria da Penha e Lei Henry Borel, bem como foi representada pela prisão preventiva do indivíduo.

“Continuaremos com a investigação para averiguar se existem pessoas que se omitiam quanto ao abuso sexual praticado contra a criança, que é uma pessoa com transtorno de espectro autista”, falou.

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

