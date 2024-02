Amazonense destaque do atletismo celebra evolução a partir do programa Pelci

Manaus (AM) – O Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci) tem sido celeiro de jovens talentos, promessas para o esporte amazonense. Descoberto em uma visita estratégica da equipe técnica do Pelci, Henrique Nogueira, de 16 anos, morador do bairro São José, Zona Leste de Manaus, é destaque no atletismo, com uma rotina de treinos intensos na Vila Olímpica de Manaus.

“Eu já me imagino participando de competições nacionais, estou treinando e me dedicando para isso. Estou muito agradecido, porque nessa pista posso explorar o máximo do meu potencial”, comentou Henrique Nogueira.

O novo atleta de base realiza seus treinos de segunda a sexta-feira, na pista de atletismo da Vila Olímpica de Manaus. Apesar do pouco tempo, Henrique tem mostrado evolução nos treinos.

“O Henrique é um atleta de muito potencial, que tem sido aprovado em testes específicos na modalidade e acompanhado por grandes profissionais. Com certeza teremos resultados positivos com ele, em futuras competições”, ressaltou o coordenador de alto rendimento, Sandro Viana.

Henrique Nogueira, que já praticou futebol e judô, conta com orgulho sobre fazer parte do Programa, do Governo do Amazonas. “Fico muito feliz que o Pelci me encontrou na Zona Leste e agora estou treinando na Vila Olímpica, que é um lugar de referência no esporte”, disse o jovem atleta.

Pelci

Coordenado pela Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), o Pelci está presente em 62 núcleos, 35 na capital e 27 núcleos no interior do estado, atuando com mais 13 modalidades.

“Por determinação do governador Wilson Lima, o Pelci, além de ser uma ferramenta de inclusão social, é um incentivo para jovens como Henrique, que sonham em crescer no esporte”, destacou Jorge Oliveira, secretário da Sedel.

