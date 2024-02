Campeonato Amazonense de 2024 ultrapassa público pagante de toda a edição de 2023

Manaus (AM) – Rumo às semifinais do primeiro turno, o Campeonato Amazonense 2024 já atingiu um total de público pagante superior ao de toda edição de 2023. Em 29 jogos até aqui, o Barezão deste ano teve 17.769 pagantes, número 11,18% maior que os 15.982 pagantes nas 50 partidas do Estadual do ano passado.

Entre as explicações para esse aumento expressivo de torcedores nos estádios, estão as novidades instituídas pela Federação Amazonense de Futebol (FAF) para o Barezão 2024. Além da padronização do preço dos ingressos e da operação nos estádios em dias de jogo, a entidade sorteará ao final do campeonato, um carro 0km a um torcedor que tenha marcado presença em pelo menos uma partida.

O presidente da FAF, Ednailson Rozenha, afirmou que o aumento do público nos estádios amazonenses é a realização de um sonho. Ainda segundo ele, esse é apenas o início do que chama de resgate da credibilidade e do orgulho pelo futebol baré.

“Todo apaixonado pelo futebol amazonense, que nunca desistiu de acreditar que daríamos a volta por cima, sonhou viver um momento assim, um time local na segunda divisão nacional e os torcedores de volta aos estádios para prestigiar nossos clubes. É, sem dúvidas, a realização de um sonho. Só estamos no segundo ano da nossa gestão, então, acreditem, nós iremos avançar ainda mais. Estamos resgatando a credibilidade e o orgulho de torcer para o futebol amazonense”, completou o mandatário.

Campeonato atrativo

Morador de Rio Preto da Eva e torcedor do RPE Parintins, Eudson Max comentou sobre o novo momento do futebol amazonense e destacou os motivos que tem atraído os torcedores aos estádios nesta edição histórica do Barezão.

“Na minha opinião, esse é o campeonato mais atrativo dos últimos 20 anos. O fato de termos um time na Série B, novos clubes, estádios na capital e no interior, a gente percebe mais profissionalismo. O fato de termos jogadores que passaram até pela Seleção Brasileira participando do campeonato, a gente percebe que atraiu com certeza mais ainda os torcedores. Então, acredito que esse conjunto de situações está deixando o campeonato mais atrativo, principalmente pela organização dos times e do próprio campeonato. E ainda tem o sorteio do carro que também é um grande atrativo”, declarou o torcedor do Tourão.

No último sábado (10), o duelo entre RPE Parintins e Princesa do Solimões, válido pelas quartas de finais do primeiro turno do Barezão, teve o maior público da competição até aqui. Na oportunidade, 2.207 pessoas estiveram no Estádio Francisco Garcia, em Rio Preto da Eva, e acompanharam a classificação da equipe da casa, após uma vitória por 3 a 0.

A bola volta a rolar pelo maior Barezão de todos os tempos nesta sexta-feira (16), às 20h, quando Amazonas e Nacional duelam por uma vaga na final do primeiro turno, na Arena da Amazônia. No dia seguinte, também às 20h, é a vez de RPE Parintins e São Raimundo medirem forças, no Francisco Garcia, na Terra da Laranja.

