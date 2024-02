Arte-educador paraense recebe título de cidadão amazonense na Aleam

Beto Sá Gomes mora em Manaus desde 1949 e possui diversas contribuições com a arte e cultura do Amazonas

Manaus (AM) – Há mais de 70 anos residindo em Manaus, o arte-educador e consultor cultural, Beto Sá Gomes, receberá neste domingo (18) o título de cidadão amazonense, concedido pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), no dia que marca o seu aniversário de 77 anos.

Os anos de atuação no meio cultural foram retribuídos com o título de cidadão amazonense. Beto Gomes enfatizou, com entusiasmo, a alegria em receber a honraria, que é entregue às pessoas que prestam serviços relevantes para a população do Estado.

“É uma honra receber o título de cidadão amazonense, coroa a minha carreira profissional durante toda a minha vida no Amazonas. Nada melhor do que o reconhecimento da sociedade”, afirmou.

Beto Gomes nasceu em Fordlândia, no município de Aveiro, no Pará. O território foi nomeado em homenagem ao empresário norte-americano Henry Ford, devido ao projeto agroindustrial para a produção de borracha e o objetivo de torna o local em um distrito operário.

“O projeto durou de 1926 a 1949, ano em que eu sai de lá. Nasci em Fordlândia, mas só passei dois anos. Depois vim para Manaus e estou aqui até hoje”, relatou.

Durante a sua trajetória na capital amazonense, Beto está há duas décadas atuando como coordenador de cultura da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) e realizou contribuições importantes para a cultura do Estado, como é o projeto “Memórias do Amazonas em Recortes de Jornal”, que reuniu notícias de 1967 a 2024 nas editorias cultura, política, incluindo as atividades dos parlamentares da Aleam e sobre os povos tradicionais.

A área musical também teve contribuição de Beto, ao longo dos anos, auxiliou na formação de cerca de 182 músicos que passaram pela banda Blue Birds, a qual está ativa há 57 anos e foi idealizada por ele. Além disso, faz parte da Academia Amazonense de Música.

