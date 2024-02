BBB24: Isabelle revela relacionamento abusivo com ex-namorado

A participação de Isabelle Nogueira em um podcast, antes de entrar no reality show, viralizou ao relembrar um relacionamento abusivo que viveu. A amazonense estava contando sobre seus cuidados com o corpo quando revelou atitudes possessivas de um ex-namorado.

A cunhã relatou ia para academia escondida do namorado: “Eu estava saindo da academia com uma bolsa com suplemento, cinto de musculação, eu lembro que lá no terminal [ônibus], eu falei ‘moço, moço, deixa eu colocar minha bolsa aqui, se não ele [namorado] vai brigar’. Tu pensastes? Eu deixei minha bolsa de academia lá”, afirmou a amazonense.

A sister afirma que seu relacionamento durou seis meses e que após o término deu graças a Deus por conseguir se desvencilhar dessa situação. Clique aqui e veja o vídeo na íntegra.

#BBB24: Isabelle Nogueira revela relacionamento abusivo com ex-namorado. pic.twitter.com/fFrJIT7n0Z — Portal Em Tempo (@emtempofb) February 16, 2024

Isabelle Nogueira, de 31 anos, possui formação em Letras e, inicialmente, dedicou-se ao ensino, como professora. No entanto, sua trajetória tomou um rumo diferente, atualmente a amazonense defende o item 9 no Festival de Parintins sendo a Cunhã-poranga do Boi Garantido além de ser uma expressiva influenciadora digital na região norte.

