Bebê gorila nasce prematura após cesariana de emergência

Um zoológico em Fort Worth, no Texas (EUA), registrou o nascimento de uma bebê gorila prematura.

O animal nasceu com pouco menos de 1,4 kg em uma cesariana de emergência no início de janeiro, após sua mãe sofrer complicações durante a gestação.

A bebê foi chamada de Jameela, que significa “linda” em suaíli – uma língua falada na África Oriental. Ela é filha de Sekani, uma gorila de 33 anos que tem outros três filhos.

Este foi o terceiro nascimento de gorila nos 115 anos de história do zoológico e o primeiro por cesariana. O caso exigiu a participação de médicos que tratam humanos.

O parto da primogênita estava previsto para acontecer em meados de fevereiro, mas teve que ser antecipado após a mãe apresentar sintomas de pré-eclâmpsia, uma doença grave de pressão arterial que pode ocorrer durante a gravidez em humanos e primatas.

“Participar do parto do bebê de Sekani por cesariana foi um dos destaques de toda a minha carreira como obstetra e ginecologista”, disse o médico Jamie Walker Erwin.

“Fiquei surpreso ao ver como a anatomia de Sekani correspondia à dos meus pacientes humanos”, acrescentou.

