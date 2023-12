Baleia encalhada em praia morre na Austrália

Autoridades da Austrália confirmaram que a baleia, de 15 metros de comprimento, presa em um banco de areia, morreu nesta terça-feira (12) de manhã após tentar sair de uma praia em direção ao mar aberto.

“Estava se movendo com cautela e nadou apenas 200 ou 300 metros antes de parar. Sua respiração nos deu alguns sinais de que estava realmente chegando ao fim”, disse Mark Cugley, controlador de incidentes do Serviço de Parques e Vida Selvagem.

A baleia apareceu no sábado (09) na praia de Rockingham, onde as pessoas nadavam perto dela, tocando-a e fazendo selfies.

A baleia já estaria em perigo no sábado (09) quando chegou à praia e a interação com as pessoas pode ter aumentado seu estresse, disse nesta segunda-feira (12) a especialista em mamíferos marinhos do governo, Kelly Waples.

“As baleias são animais pelágicos, ou seja, vivem em águas profundas e é aí que buscam alimento e passam o tempo”, explicou Waples. “É bastante incomum vê-las tão perto da costa”.

A baleia nadou mar adentro depois de ser rodeada pelos turistas no sábado, mas foi encontrada na segunda-feira (12) encalhada em um banco de areia próximo “fino, desgastado e em um lugar ao qual não pertence”, disse Waples.

“Chegou a esta zona em muito mau estado de saúde e é muito pouco provável que sobreviva”.

As autoridades haviam considerado a possibilidade de praticar a eutanásia na baleia antes de encontrá-la morta.

Segundo um comunicado do Serviço de Parques e Vida Selvagem da Austrália Ocidental, os guardas vão transferir agora o cadáver de 30 toneladas para um lugar “mais seguro na água, longe da praia”, que permanece fechada.

*Com informações da CNN Brasil

