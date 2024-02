Cachorro é resgatado dentro de cesto de lixo no bairro Coroado, em Manaus

No momento do resgate, outro animal estava no cesto, mas conseguiu fugir

Manaus (AM) — O vereador Kennedy Marques (PMN), resgatou na manhã desta quinta-feira (8), um cachorro que estava abandonado dentro de um cesto de lixo, na rua São Luiz, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

No momento do resgate, outro animal estava no cesto, mas conseguiu fugir. Segundo o vereador, os animais estavam em sacos plásticos, com dificuldades para respirar.

Kennedy recebeu a denúncia via um vídeo, que mostra os animais dentro de um cesto de lixo, envolvidos em sacos de lixo. De acordo com Marques, por pouco os animais não morreram por falta de oxigênio.

“Nós vamos localizar a pessoa que fez isso e levar a polícia na porta dela. Vamos mostrar que existe lei e que têm pessoas que amam e protegem os animais,” enfatiza Kennedy.

O animal resgatado recebeu todos os cuidados veterinários, enquanto o outro não havia sido localizado.

Abandonar animais é crime de acordo com a lei federal 9.605/98. Em 2020, com a aprovação da Lei 14.064/20, a pena para quem maltrata ou abandona animais é de dois a cinco anos de prisão.

*Com informações da assessoria

