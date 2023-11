Baleia de três metros encalha em praia e mobiliza profissionais durante resgate

Na manhã do último sábado (11), uma baleia cachalote de cerca de 3,6 metros, encalhou na praia de Ubatuba, em São Francisco do Sul, Norte de Santa Catarina. O animal foi levado para o Centro de Reabilitação e Despetrolização de Animais Marinhos de Florianópolis, onde deve receber tratamento.

O animal é uma cachalote-pigmeu (Kogia breviceps) adulta. Para mantê-la viva, foi necessário montar uma espécie de “piscina” na praia, onde veterinários monitoraram frequência cardíaca e respiratória, além de tratar o quadro de afogamento e fadiga. Os técnicos também atuaram para manter a hidratação, essencial para a sobrevivência da cachalote-pigmeu.

Equipes do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), Associação R3 Animal e pesquisadores do Projeto Toninhas do Brasil/Univille atuaram no resgate e atendimento à baleia.

*Com informações do NSC Total

