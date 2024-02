BBB24: Michel vence prova do anjo, ganha carro e vai indicar alguém ao paredão

Participante colocou Alane e Beatriz no Castigo do Monstro

Michel é o novo Anjo do BBB 24. Além de ganhar imunidade e um carro 0 km ao fim da Prova do Anjo deste sábado (17), o brother ainda vai colocar uma pessoa no Paredão que será formado no próximo domingo (18).

A sexta Prova do Anjo contou com a participação de todos os confinados, com exceção da Líder Raquele. Até Giovanna, que esteve fora das últimas provas por uma fratura no pé, participou da dinâmica.

Na primeira etapa da prova, brothers e sisters jogaram em dupla: enquanto um indicava o caminho por comando de voz, o outro deveria percorrer um labirinto e buscar cartelas com letras para, no final, formar a palavra “Equinox”. Vencia a dupla que cumprisse a etapa mais rapidamente e quem fez o menor tempo foram Michel e Giovanna.

Desclassificação

Beatriz e Pitel foram a primeira dupla a cumprir a etapa do labirinto. A dupla conseguiu completar o circuito em 02’13”188”’. Na sequência, Alane e MC Bin Laden fizeram o circuito juntos, mas não foram tão rápidos. Terceira dupla a encarar a etapa, Fernanda e Rodriguinho tiveram dificuldades com a abertura das portas e finalizaram o circuito em 03’46”018”’.

A quarta dupla a encarar o labirinto foi Giovanna e Michel, com a sister no comando de voz. A dupla completou todo o percurso em 02’00”038”’. Juntos, Davi e Isabelle também foram rápido, mas não tanto quanto a dupla anterior e fecharam o circuito em 02’38”658”’. Matteus e Deniziane foram a sexta dupla a encarar a dinâmica.

Participando juntos da primeira etapa, Leidy Elin e Lucas Henrique perderam tempo e encerraram sua participação em 03’02”802”’. Última dupla a encarar o desafio, Wanessa e Yasmin foram desclassificadas. Sob o comando de Yasmin, Wanessa percorreu o labirinto e recolheu as letras, mas apertou o botão antes de formar a palavra.

Prêmios

A segunda etapa foi disputada entre Michel e Giovanna. Pelas regras, o participante que achasse a chave correta seria o Anjo da semana e ainda levaria um carro 0km. Quem levou a melhor foi Michel, que vibrou e brincou: “Como vou pagar o IPVA disso?”

Após receber o colar da imunidade, Michel deu o Castigo do Monstro para Alane e Beatriz, que foram transformadas em “biscoitos mágicos”.

*Com informações do Gshow

