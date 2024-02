Coca-Cola confirma ao Boi Caprichoso presença no Festival de Parintins

A multinacional Coca-Cola confirmou sua participação em mais um ano no Festival de Parintins. O presidente do Boi Caprichoso, Rossy Amoedo, participou de reunião na tarde desta quinta-feira (15) com o diretor de relações governamentais da empresa, Victor Bica, o secretário de estado da Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo, e o presidente do boi contrário, Fred Góes.

A empresa tem participação histórica, que completará 28 anos em 2024, na festa dos bumbás de Parintins.

Para o secretário Marcos Apolo, as discussões iniciais foram centradas na importância do patrocínio para os Bumbás, destacando a longa história de apoio e as diversas ações já realizadas pela Coca-Cola em eventos culturais pelo Brasil. O secretário de Cultura, destacou que o diálogo foi o primeiro de uma série de encontros institucionais. “As primeiras conversas foram focadas na importância do patrocínio para os bumbás, na história e nas ações já realizadas pela empresa, e nas possibilidades de projetos para o evento em 2024”, destacou Apolo.

Fotos: Marcely Gomes / Secretaria de Cultura e Economia Criativa

O presidente Rossy Amoedo ressaltou a relevância da Coca-Cola como uma das principais patrocinadoras do Festival, destacando o impacto positivo que a parceria entre a marca e os eventos culturais tem trazido ao longo dos anos. “A presença da Coca-Cola como uma das principais apoiadoras do Carnaval evidencia seu compromisso com a cultura brasileira e também sua compreensão da importância de eventos como o nosso Festival de Parintins. Estamos ansiosos para continuar essa parceria e levar adiante a grandiosidade de nossa celebração folclórica”, afirmou Amoedo.

Em breve, serão definidos os detalhes do apoio da Coca-Cola e as atividades para o aguardado Festival Folclórico de 2024.

Rossy Amoedo ainda destacou a importante parceria do Governo do Estado do Amazonas, por meio do governador Wilson Lima, que sempre acreditou na importância do Festival de Parintins para o estado e para o Brasil transformando o evento em uma das referências do Norte do país.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Casa de Praia Zezinho Corrêa divulga agenda de shows para este fim de semana em Manaus

Prefeitura assina termo em prol do fortalecimento do terceiro setor em Manaus

Brasileiros importam 13 milhões de mercadorias de até US$ 50 por mês