Boi Caprichoso faz campanha para Isabelle permanecer no BBB 24

O boi contrário manifestou apoio pela a cunhã-poranga do Garantido que está no paredão desta semana

A participação de Isabelle Nogueira no BBB24 vem fazendo história e um marco importante na jornada da cunhã-poranga do Boi Garantido. É que a rivalidade entre os bumbás ficou de lado uma vez que Isabelle está no paredão e o Caprichoso manifestou apoio a cunhã do contrário nas redes sociais.

Com a hastag #FicaIsabelle, a torcida azul e branca decidiu apoiar Isabelle publicamente. “Pelo nosso Amazonas, pela nossa cultura, o Boi Caprichoso expressa seu apoio à Isabelle Nogueira. Representante da cultura do estado e do Boi-Bumbá de Parintins”, escreveu o contrário na legenda da publicação.

Essa é a primeira vez que o “contrário” do Garantido se manifesta em favor da sister rexé agora é unir forças dos dois lados para defender a permanência de Isabelle na casa mais vigiada do país.

Pelo nosso Amazonas, pela nossa cultura, o Boi Caprichoso expressa seu apoio à Isabelle Nogueira. Representante da cultura do estado e do Boi- Bumbá de Parintins .#BoiCaprichoso #BoinegrodeParintins #Parintins #Amazonas #bigbrotherbrasil #teamisabelle pic.twitter.com/n06L66r2rr — Boi Caprichoso (@boicaprichoso) January 29, 2024

Esse é o último paredão em que o público vota para ficar. A torcida vai escolher seu favorito e votar para que ele permaneça na casa. A partir da próxima semana a votação para o tradicional onde o eliminado da semana é o mais votado pelo público para deixar o reality. Lembrando que o voto único por CPF e o voto da torcida seguem o padrão. Clique aqui para votar.

Leia mais

BBB 24: enquete aponta quem deve permanecer no reality

BBB 24: Isabelle rompe com Davi e diz que quer jogar sozinha

BBB 24: Isabelle e MC Bin Laden brigam após formação de paredão