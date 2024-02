Projeto disponibiliza 108 bicicletas para passeio noturno gratuito em Manaus, nesta terça (20)

Manaus (AM) – O projeto social Pedala Livre convida a cidade de Manaus para um passeio ciclístico noturno, nesta terça-feira (20). Com a disponibilização de 108 bicicletas gratuitas, a iniciativa busca promover a saúde, o bem-estar e a integração social através do ciclismo.

Idealizado por Fernando Barroso, entusiasta da bicicleta e empresário do ramo, o Pedala Livre tem como objetivo incentivar a prática do ciclismo como forma de lazer, atividade física e transporte sustentável. Barroso, cuja paixão pelas bicicletas foi inspirada por seus pais, Galego e Olga, conhecidos como os pioneiros no aluguel de bicicletas no bairro Alvorada, destaca a importância da iniciativa.

“O Pedala Livre é uma iniciativa que visa incentivar a prática do ciclismo como forma de lazer, atividade física e transporte sustentável. Acreditamos que a bicicleta é um instrumento de transformação social e queremos que cada vez mais pessoas tenham acesso a essa experiência”, ressalta Fernando Barroso.

Os passeios ciclísticos noturnos do Pedala Livre acontecem todas às terças e sextas-feiras, proporcionando oportunidades regulares para a comunidade desfrutar do ciclismo em grupo.

Com um trajeto especialmente planejado para iniciantes, terá concentração às 19h e saída às 20h da Rua Rafael Assayag (antiga rua 5), 82 – Alvorada 1, próximo à Feira Coberta. Com uma distância de 12km, o percurso promete ser uma experiência memorável para todos os participantes.

As inscrições para o evento são gratuitas e já estão abertas no site pedalalivre.com. No entanto, o número de vagas é limitado, então os interessados são encorajados a garantir sua participação o mais rápido possível.

