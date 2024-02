Previdência Privada oferece diversidade de opções para investimento

Conquistar a segurança financeira tem sido um dos principais objetivos dos brasileiros. É o que mostram os dados do ano passado da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi). De acordo com a Federação, 11 milhões de pessoas possuem algum tipo de plano de previdência privada aberta no país. Desse total, 8,8 milhões estão em planos individuais, que é quando a própria pessoa toma a iniciativa de contratar a previdência privada.

A Previdência do Sicoob serve para várias finalidades, dentre elas, para complementar a renda recebida do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), cujo teto atual é de R$ 7.786,02. Mas não é só para a manutenção do padrão de vida na aposentadoria que a Previdência Privada se mostra uma opção cada vez mais versátil, também é utilizada para quem deseja realizar projetos pessoais de longo prazo, como investir na educação dos filhos ou até utilizar como ferramenta para o planejamento sucessório.

“Essa modalidade de investimento permite que as pessoas assumam o controle sobre sua vida financeira, além de ser uma alternativa atrativa, que oferece benefícios fiscais e flexibilidade nos resgates”, ressalta Francisco Silvio Reposse Junior, diretor Comercial e de Canais do Sicoob.

O especialista ainda chama atenção para a diversidade de opções que os planos de previdência oferecem, permitindo que o investidor adeque seus aportes de acordo com o seu perfil de investimento e objetivos financeiros.

No Sicoob, há planos de previdência para todos os perfis, com destaque para o Plano de Benefícios Multi-Instituído, cuja taxa de carregamento foi zerada recentemente pela Fundação Sicoob Previ, além de ser de livre adesão para todos os cooperados, colaboradores e dirigentes das cooperativas do Sicoob e seus dependentes econômicos. Para investir, basta entrar em contato com uma cooperativa, ou fazer sua adesão utilizando o aplicativo, no caso de cooperados.

Para que o investidor possa materializar seu planejamento financeiro, seja para aposentadoria ou para a realização de um sonho, o Sicoob disponibiliza um simulador no site, que facilita o acesso ao produto e permite que o cooperado faça os cálculos para saber sobre sua renda futura.

