Mercado lança novidades para Páscoa e espera crescimento de 15% nas vendas, em Manaus

Manaus (AM) — O Pátio Gourmet lança esta semana a linha de ovos e esculturas para a Páscoa de 2024, assinada pelo chef Lucas Pyetro. A data, considerada uma das principais do ano, deve alavancar as vendas no período. A expectativa é de crescimento de 15% em relação ao ano passado, incluindo toda a linha de produtos tradicionais do período, como chocolates, vinhos, azeites e pescados.

Em evento exclusivo para convidados, nesta quinta-feira (22), o Pátio Gourmet apresenta as novidades da linha de ovos e esculturas de Páscoa. No mesmo dia, as delícias chegam às prateleiras das três unidades da rede, prometendo surpreender os consumidores.

O gerente comercial do Pátio Gourmet, Yuri Oliveira, ressalta que a preparação para a Páscoa iniciou no segundo semestre de 2023.

“O chef Lucas pesquisa as principais tendências do mercado, visita parceiros como a Nestlé, e desenvolve as criações de esculturas e os novos sabores de ovos de Páscoa. No final do ano, já iniciamos a fabricação para atender a demanda, que deve ser intensificada nas próximas semanas”, explica.

Uma das novidades que promete agradar aos clientes é ovo de Páscoa com recheio de pistache. “Essa é só uma das surpresas que o chef preparou para o período”, frisa.

Além da linha de produtos de fabricação própria, o Pátio Gourmet investiu também nos Ovos de Páscoa de marcas tradicionais, como Nestlé e Garoto, além da variedade de barras de chocolate importadas e as caixas presenteáveis.

