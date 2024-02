Ação de prevenção ao HIV é realizada a internos LGBTQIAPN+ do sistema prisional do AM

Manaus (AM) – Os internos do sistema penitenciário do Amazonas, que integram a comunidade LGBTQIAPN+, receberam medicamentos e profilaxia pré-exposição (PREP) e pós exposição de risco à infecção pelo HIV (PEP), nesta terça-feira (20), com o objetivo de assegurar o acesso da população carcerária a medidas de prevenção combinada, que já estava disponível para a população em geral.

A ação foi realizada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Amazonas (Seap), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS), com o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo do Amazonas (GMF/TJAM).

A ação é um marco para o sistema prisional do Estado e representa uma integração entre diversos setores, incluindo secretarias de Estado, poder judiciário, organizações da sociedade civil e outros parceiros dedicados à promoção da saúde e da dignidade daqueles que estão privados de liberdade.

Participaram da solenidade o Secretário de Estado de Administração Penitenciária, Coronel Paulo César, a Diretora-presidente da FVS-AM, Tatyana Amorim, o coordenador do Núcleo de Atendimento Prisional (NAP), defensor público Theo Eduardo Costa, o Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Amazonas, Saulo Góes Pinto, a coordenadora estadual do Programa Fazendo Justiça do Conselho Nacional de Justiça, Dra. Luanna Marley, e de representantes da secretaria municipal de saúde e da Associação de travestis, transexuais e transgêneros do estado do Amazonas (Assotram).

“Estamos diariamente nas unidades prisionais cumprindo a missão do governo do Estado, que é levar dignidade às pessoas privadas de liberdade. A ação de hoje é um marco para o sistema penitenciário do Amazonas, fruto de um trabalho integrado com os órgãos parceiros, que visa não somente a promoção da saúde, mas a oferta de educação e qualificação profissional ao público LGBTQIAPN+, declarou o Secretário de Estado de Administração Penitenciária, Coronel Paulo César.

“Este é um momento de avanço e enfrentamento contra o HIV/Aids e as Infecções Sexualmente Transmissíveis. A Fundação de Vigilância em Saúde segue apoiando o fortalecimento da prevenção e identificação de forma precoce que é importantíssima para que possamos reduzir a incidência de casos e o número de Aids avançada. E essa é mais uma estratégia de aproximar a saúde para o público de interesse, como os privados de liberdade”, complementou a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim.

PrEP e PEP

A profilaxia pré-exposição (PrEP) e a profilaxia pós-exposição (PEP) são estratégias preventivas utilizadas no contexto da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). Ambas visam reduzir o risco de infecção pelo HIV, mas são aplicadas em diferentes momentos.

Profilaxia Pré-Exposição (PrEP)

A PrEP envolve o uso regular de medicamentos antirretrovirais por pessoas que não têm o HIV, mas que estão em maior risco de serem expostas ao vírus.

Profilaxia Pós-Exposição (PEP)

A PEP é uma intervenção de emergência que envolve o uso de medicamentos antirretrovirais após uma possível exposição ao HIV.

*Com informações da assessoria

