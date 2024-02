Banda do Fuxico reúne programação para comunidade da Zona Oeste de Manaus

Manaus (AM) – A 6ª Edição da Banda do Fuxico, tradicional no bairro Vila da Prata, Zona Oeste de Manaus, será realizada neste domingo (25), a partir das 16h até às 00h, com programação volta para toda família. A entrada é gratuita e ocorrerá na rua Ajuricaba, próximo à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e a Praça do Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS).

Entre as atrações confirmadas estão Frutos do Pagode, Gangue do Forró e DJ Negão e convidados. O evento realiza também uma campanha para a prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), com a distribuição de camisinhas, além de estabelecer um discurso antidrogas.

Na última edição, realizada em 2023, a Banda do Fuxico reuniu aproximadamente 700 carnavalescos. Este ano, a expectativa é que 800 pessoas frequentem o bloco, entre crianças, jovens, adultos e demais comunitários do bairro, de acordo com o presidente do evento, Elson Nunes.

Fundada há mais de 10 anos, a banda mantém vivas as raízes culturais e a identidade carnavalesca da região, preservando tradições que atravessam gerações.

“Teve edição da Banda em 2010 e 2011, depois parou e retornou em 2015. Após 2016, houve outra pausa, que prosseguiu até 2022, devido a pandemia da COVID-19. O evento só voltou em 2023”, explicou.

Com estrutura moderna e policiamento, o evento possui o apoio da Prefeitura de Manaus e Governo do Amazonas.

