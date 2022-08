Wilson Lima destaca importância econômica da rua do Fuxico durante caminhada na ZL

Governador ressalta melhorias no bairro, como a recuperação dos campos do Teixeirão e do Pallet e os serviços do Asfalta Manaus

Wilson Lima, governador do Amazonas e candidato à reeleição pelo União Brasil, realizou, neste sábado (27), caminhada de campanha na rua do Fuxico, no bairro Jorge Teixeira. Wilson percorreu um dos pontos de maior movimentação comercial da Zona leste da capital com o candidato a vice-governador, Tadeu de Souza, e destacou a importância econômica da região.

“O Jorge Teixeira é uma área importante e simbólica aqui para a zona leste. A gente está em uma das ruas mais movimentadas do comércio da cidade de Manaus, que é a rua do Fuxico, que movimenta uma fatia significativa da economia”, disse Wilson.

“Aqui estão grandes distribuidoras e o que a gente percebe aqui é um movimento muito significativo das atividades econômicas. Isso significa geração de emprego e renda, e oportunidade para as pessoas, resultado dessa política que a gente tem adotado no Governo do Estado”, completou o governador.

Wilson destinou para o bairro ações que contribuem, também, para o desenvolvimento social das famílias da região.

“A gente tem reformado os campos, o pessoal também tem o benefício do Auxílio Estadual permanente, tem restaurante popular e uma série de entregas para essa comunidade, que é muito importante para a cidade de Manaus”, concluiu o candidato à reeleição.

Wilson revitalizou todos os sete restaurantes populares que existiam em Manaus até 2019, incluindo o do Jorge Teixeira. O Amazonas já conta com 44 unidades do Prato Cheio, 37 delas inauguradas por Wilson.

O governador também destacou a recuperação dos campos comunitários do Teixeirão e do Pallete, o que contribui para que crianças e adolescentes tenham espaços adequados para o lazer e prática esportiva.

Por meio de convênio com a Prefeitura de Manaus, Wilson vai reformar mais de 30 feiras e mercados em Manaus, o que inclui a Feira Municipal Coberta Jorge Teixeira.

O bairro recebe, ainda, os trabalhos de pavimentação de vias do Asfalta Manaus.

“É um homem de competência o nosso governador, vai ser reeleito. O Amazonas está inteiro com ele, eu voto nele e quero ele no governo do Amazonas”, afirmou o motorista Carlos Mesquita, 48.

“Nós estamos contigo até os dentes, o único governador que nos deu moral, o senhor mora no nosso coração”, disse o mototaxista Sebastião Moura, 43, ao conversar com o governador.

