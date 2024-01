Resultado de edital de apoio a blocos e bandas de Carnaval de Manaus é publicado

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), divulgou na quarta-feira (24), no Diário Oficial do Município, a homologação do resultado final do edital nº 011/2023, de apoio a bandas e blocos do Carnaval 2024.

O edital contempla 110 eventos, entre bandas, blocos e eventos carnavalescos de rua, com serviços de palco, sonorização, iluminação, banheiros químicos e estrutura, sendo 50 eventos de porte pequeno, 50 de porte médio e dez grandes, que acontecerão durante os meses de fevereiro e março de 2024.

Para o diretor-presidente da Manauscult, Reginei Rodrigues, o fomento ao Carnaval de rua tem impacto positivo, principalmente nos bairros e comunidades, por movimentar toda uma cadeia envolvida direta e indiretamente ao contexto carnavalesco.

“O Carnaval de Rua influencia muitos segmentos, que vão desde a mobilidade urbana com o uso do transporte público, transporte por aplicativo. Nos eventos, com a parte de venda de comidas e bebidas, a confecção de itens carnavalescos usados pelos brincantes, na mobilização dos moradores dos bairros, onde, tradicionalmente, acontecem essas festas, que confeccionam roupas personalizadas e artefatos produzidos especialmente para os eventos”, explica Rodrigues.

Os eventos contemplados passaram pela avaliação da comissão técnica que usou como critérios: o histórico de cada evento, comprovação de tempo, impacto social, interesse público, participação popular e relevância cultural.

