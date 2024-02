Primeira mulher toma posse como superintendente de Agricultura e Pecuária no Amazonas 

Dionísia é a primeira mulher nomeada como superintendente do órgão em 163 anos do Mapa

Manaus (AM) — A médica veterinária Dionísia Soares Campos assumiu o cargo de superintendente de Agricultura e Pecuária no Amazonas, autarquia vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), do Governo Federal. A solenidade de posse ocorreu, na sexta-feira (23), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Dionísia é a primeira mulher nomeada como superintendente do órgão em 163 anos do Mapa. Em seu discurso de posse, nomeou produtos produzidos no estado e seus respectivos municípios de origem, destacando os “gargalos” que dificultam o pleno funcionamento da cadeia produtiva.

“Produzir alimentos no estado do Amazonas é um ato de coragem. Muitos são os desafios do agronegócio na nossa região. Principalmente, tendo de aliar os compromissos de preservação da floresta Amazônica ao desenvolvimento sustentável e a segurança alimentar do nosso povo”, enfatizou Dionísia.

O primeiro grande desafio à frente da superintendência é a erradicação da febre aftosa. Conforme dados da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), atualmente, em apenas 13 municípios amazonenses e um parcialmente, os rebanhos foram declarados imunes à doença: Apuí, Boca do Acre, Canutama, Eirunepé, Envira, Guajará, Humaitá, Itamarati, Ipixuna, Lábrea, Manicoré, Novo Aripuanã, Pauini e parte do município de Tapauá.

O deputado estadual Sinésio Campos defendeu a retomada do investimento na obra de infraestrutura essencial para acabar como o isolamento do estado em relação ao restante do país. “O produtor rural está fazendo seu trabalho, seu dever de casa. Mas não tem como desenvolver mais se não tiver como escoar sua produção. Não podemos deixar isso acontecer. A BR-319 não é uma via de passeio. É uma via de escoamento de produtos. Por isso temos que lutar por ela”, pontuou Sinésio Campos.

O senador Omar Aziz também enfatizou a importância da BR-319 tanto para o setor primário quanto para a dinâmica do estado na totalidade.

“Muita gente acha que a gente vai mudar o modal de transporte de importação e exportação da Zona Franca de Manaus. Isso não vai acontecer. É importante entender a necessidade dessa rodovia uma vez que já tivemos dois eventos tristes no Amazonas: a pandemia e agora essa seca. Precisávamos ter a BR-319 trafegável”, afirmou Omar.

Apoio dos produtores rurais

Para os representantes dos produtores rurais, a visão de Dionísia a frente do órgão será diferenciada. “Quero agradecer a Deus por estar concedendo um cargo a mais uma mulher aqui no Amazonas. Em nome da agricultura familiar, dos produtores que produzem alimentação saudável dentro do estado Amazonas, quero dizer que estamos em um momento ímpar da história do Ministério”, disse a presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Amazonas (Fetagri-AM), Edjane Rodrigues.

*Com informações da assessoria

