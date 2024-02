Primeiro emprego: Grupo DB faz seleção para vagas de ‘Jovens aprendizes’

Manaus (AM) — A maior rede de supermercados do Norte do país, o Grupo DB está criando meios de incentivar ainda mais a economia local, gerando mais empregos e oportunidades. A rede criou uma seleção de empregos para “Jovens Aprendizes”, que poderão em trabalhar em todas as unidades.

Não há necessidade de experiência para o preenchimento das vagas e todos os jovens selecionados terão todos os direitos trabalhistas plenamente assegurados.

O Jovem Aprendiz é um programa destino às pessoas que tenham entre 16 e 24 anos, que precisam obrigatoriamente estarem estudando. A frequência escolar deve ser mantida ao longo do desempenho das atividades na organização.

“Para essas pessoas é uma oportunidade única de entrar no mercado de trabalho, mesmo que não possuam experiência. Eles receberão qualificação necessária, além de um vasto conhecimento sobre mercado de trabalho e suas nuances. Após o processo de contratação, o início do trabalho é imediato”, afirmou a diretora de Recursos Humanos do Grupo DB, Elane Medeiros.

Os interessados devem se inscrever diretamente no site do Grupo DB – https://dbsupermercados.com.br/ – e entrar na aba “Trabalhe conosco”.

*Com informações da assessoria

