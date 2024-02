FGV promove webinar sobre a nova política industrial do Amazonas

Manaus (AM) — A quarta temporada do Diálogos Amazônicos terá a abertura este ano no próximo dia 26 de fevereiro, às 19h, no canal da FGV EESP, e abordará a nova política industrial do Amazonas. A Fundação Getúlio Vargas, por meio da Escola de Economia de São Paulo (FGV EESP), promove reuniões com encontros virtuais da série Diálogos Amazônicos, uma plataforma digital para discutir com toda a sociedade civil organizada temas de interesse do desenvolvimento socioeconômico sustentável da Amazônia brasileira.

O objetivo desse debate é falar sobre a nova política industrial anunciada pelo Governo Federal, que prevê R$ 300 bilhões para financiamento de ações da neoindustrialização até 2026, com metas aspiracionais em várias frentes, como para as cadeias da agroindústria, saúde, bem-estar das cidades, em transformação digital e para a bioeconomia e transição energética, abordado os desafios que será colocar esse plano em prática e seus potenciais impactos para a economia brasileira.

O webinar contará com o Secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do MDIC, Uallace Moreira Lima, e o Diretor de Desenvolvimento Industrial e Economia da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Rafael Lucchesi.

A moderação ficará por conta de Márcio Holland, professor e coordenador da pós-graduação em Finanças e Economia e em Data Science Aplicada da FGV EESP. Ao seu lado, estará Daniel Vargas, professor da FGV EESP, coordenador do Observatório de Bioeconomia da FGV e aluno das Universidades de Cambridge (Inglaterra), e de Bonn (Alemanha).

A série Diálogos Amazônicos tem o patrocínio do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (CIEAM), do Sindicato da Indústria de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares de Manaus (SINAEES), da UNICOBA da Amazônia, da Chibatão – Navegação e Comércio, da DD&L Consultores Associados e da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo).

Sobre o CIEAM

O Centro da Indústria do Estado do Amazonas (CIEAM) é uma entidade empresarial com personalidade jurídica, ligada ao setor industrial, cujo objetivo é atuar de maneira técnica e política em defesa de seus associados e dos princípios da economia baseada na Zona Franca de Manaus (ZFM).

Implementada pelo governo federal em 1967, com o objetivo de viabilizar uma base econômica no Amazonas e promover melhor integração produtiva e social entre todas as regiões do Brasil, a Zona Franca de Manaus é um modelo de desenvolvimento regional bem-sucedido que devolve aos cofres públicos mais da metade da riqueza que produz.

Atualmente, são 600 empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM), que geram mais de 500 mil empregos, diretos e indiretos, e garantem a preservação de 97% da cobertura florestal do Amazonas. Em 2022, movimentou mais de 177 bilhões, um aumento de 12% em relação ao ano anterior.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

‘Porta-voz da indústria’: Presidente da Fieam diz que Pauderney atuará pela Reforma Tributária

Primeiro emprego: Grupo DB faz seleção para vagas de ‘Jovens aprendizes’

Bradesco Saúde amplia em 33% base de beneficiários de produtos regionais no Amazonas