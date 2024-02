PMs são denunciados por tortura após agressões contra um homem durante operação em Manaus

Manaus (AM) – O Ministério Público do Amazonas (MPAM) efetuou denúncia contra policiais militares que agrediram um homem com um tampa no rosto, durante uma operação da corporação na Zona Centro-Oeste de Manaus, em novembro de 2023. As agressões teriam acontecido em uma sucataria, no bairro Redenção, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

A denúncia veio após a Promotoria Especializada no Controle Externo da Atividade Policial (Proceap), do MPAM, iniciar uma investigação contra os policiais.

Segundo os proprietários do local, os agentes policiais chegaram e as agressões começaram após um dos funcionários perguntar se os policiais tinham mandado para entrarem no local.

A pergunta não foi bem recebida pelos PMs que, em seguida, o agrediram com um tapa no rosto. Câmeras de segurança flagraram a ação. Logo em seguida, o homem foi colocado de joelhos e teve o cabelo puxado por um dos policiais.

Além de tortura, os policiais vão responder por abuso de autoridade e violação de dispositivo de informáticas.

O Em Tempo entrou em contato com a Polícia Militar do Amazonas para saber quais procedimentos serão tomados com relação aos agentes denunciados. Até o momento, não obtivemos resposta.

