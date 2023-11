PMs da Rocam réus por chacina em Manaus são afastados e perdem salários

O caso da chacina do ramal Água Branca, em Manaus, ganhou um novo desdobramento. A Justiça do Amazonas decidiu afastar dos respectivos cargos 14 policiais militares da Rocam acusados do crime, com isso eles perdem os salários de até R$ 19 mil. A Polícia Militar do Amazonas publicou a portaria no Diário Oficial do Estado (DOE), na terça-feira (21). Veja lista dos PMs abaixo.

Os corpos das quatro vítimas foram encontrados em dezembro de 2022 em um carro, no ramal Água Branca, na rodovia estadual AM-010.

A decisão do juiz de direito Lucas Couto Bezerra, que responde pela 2ª Vara do Tribunal do Júri. Além de determinar a suspensão dos PMs do exercício da função, o magistrado decidiu que outras medidas cautelares serão aplicadas aos policiais militares:

Suspensão da remuneração,

Recolhimento dos armamentos e materiais bélicos institucionais,

Recolhimento das carteiras de identidade dos Policiais Militares,

Recolhimento dos fardamentos Policiais Militares,

Suspensão dos portes de armas institucionais

Bloqueio e cancelamento de Serviços Extra Gratificado.

Na decisão, o juiz argumenta os motivos da suspensão dos salários: “Posto que não estão exercendo a função militar, nem de natureza ou interesse militar, em razão do afastamento do serviço ativo da Polícia Militar do Amazonas”.

A decisão já chegou ao Comando Geral da Polícia Militar do Amazonas, foi repassada pelo comandante-geral, Marcos Klinger dos Santos Paiva no dia 13 de novembro de 2023, mas só foi publicada no Diário Oficial do Amazonas (DOM) na segunda-feira (21).

A decisão judicial determina a suspensão de 14 policiais militares:

Tenente Thiago Silva Paz de Almeida

Sargento Charlys Mayzanyel da Ressurreição Braga

PM Charly Mota Fernandes

Sargento Jonan Costa de Sena

Sargento Raimundo Nonato do Nascimento Torquato

Cabo Jose Vandro Carioca Franco

PM Tharle Coelho Mendes Bruce

PM Diego Bentes Bruce

Cabo Stanley Ferreira Cavalcante

Cabo Anderson Pereira de Souz

Cabo Maykon Horara Feitoza Monteiro

Soldado Weverton Lucas Souza de Oliveira

Soldado Marcos Miller Jordão dos Santos

Soldado Dionathan Sarailton de Oliveira Costa



Relembre o caso

Os dois homens e duas mulheres foram encontrados mortos dentro de um carro, na rodovia AM-010, no dia 21 de dezembro de 2022.

As vítimas foram identificadas como Diego Máximo Gemaque, de 33 anos; Lilian Daiane Máximo Gemaque, 31 anos; Alexandre do Nascimento Melo, 29 anos; e Valéria Pacheco da Silva, 22 anos.

De acordo com a polícia, o carro com os corpos estava na região do ramal Asa Branca, na altura do quilômetro 32. A rodovia estadual liga a capital Manaus às cidades de Rio Preto da Eva e Itacoatiara.

As vítimas estavam com diversos sinais de agressão pelo corpo e foram baleadas. Os policiais envolvidos no crime foram presos na tarde do dia 24 de dezembro do ano passado.

