BBB 24: após Prova de Resistência em dupla, Isabelle cede liderança à Beatriz 

Isabelle e Beatriz venceram a Prova de Resistência que valia a liderança, porém, precisavam decidir até a última sexta-feira (23) quem ficaria com o prêmio em dinheiro, no valor de R$44, 5 mil, e quem optaria pelas regalias da liderança. A decisão foi realizada no ao vivo e Isabelle Nogueira optou por abrir mão da liderança.

Isabelle conta que teve medo que as duas perdessem o direito à liderança. “A gente ia perder tempo e outra dupla que seria líder. Então, alguém tem que ceder. Aí não dava. Tem que ser feito, mas eu acho que vai dar tudo certo no final”, afirma ela.

Ainda em conversa com Bia, nossa Cunhã fala que tomou a decisão rápido para não passarem para a dupla que ficou em segundo lugar. E caso isso acontecesse, ambas perderiam a vitória da prova (a liderança e o dinheiro).#TeamIsabelle | #BBB24 pic.twitter.com/fcqwvhYLwT — Isabelle Nogueira 🏹 (@Isanogoficial) February 24, 2024

Beatriz e Isabelle discutiram e apresentaram propostas sobre quem poderia ser indicado ao Paredão pelo líder em comum acordo. Beatriz trouxe o nome de Fernanda à discussão, porém Isabelle revelou que Fernanda estaria longe de ser uma das suas indicações diretas ao Paredão. As participantes concordaram que Rodriguinho estaria ‘Na Mira’ do líder.

Por isso, apesar de Isabelle Nogueira ter desistido da liderança, Beatriz seguiu com a ideia conversada com a amazonense e escolheu participantes para o ‘Na Mira do Líder’. Rodriguinho, Fernanda, Michel e Giovanna são os alvos dessa semana. Beatriz, nova líder do BBB 24, deu explicações para a escolha de cada alvo. Veja a seguir:

Rodriguinho: “Eu já estive na mira dele e a gente não tem muita troca”;

Fernanda: “Já me colocou no Paredão, no último Paredão que eu fui. Acredito também que se ela tivesse pegado o Líder, ela poderia me indicar, ou não que me indicasse, eu estaria na mira dela”;

Michel: “Me deu o Monstro, triturou minha carta”;

Giovanna: “Por questão de afinidade”.

Neste sábado (24), a casa mais vigiada do Brasil receberá a dinâmica da Prova do Anjo, Perde e Ganha e o Poder Curinga. O Anjo, autoimune, terá a responsabilidade de imunizar alguém. No Poder Curinga, a pessoa campeã poderá indicar alguém diretamente ao Paredão. A formação acontecerá neste domingo (25) e a eliminação acontecerá na próxima terça-feira (27).

*Com informações do Gshow

