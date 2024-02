É campeão: Brasil vence a Itália e chega ao hexacampeonato mundial no futebol de areia

Dubai (UAE) – O Brasil conquistou, neste domingo (25), o hexacampeonato mundial de futebol de areia ao vencer a Itália por 6 a 4 na final da Copa do Mundo em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Os gols da vitória histórica foram marcados por Rodrigo (três vezes), Bruno Xavier, Genovali (contra) e Brendo.

Contando os títulos de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2017, a vitória em Dubai consolidou a hegemonia do futebol brasileiro na modalidade. A Rússia é a equipe que mais se aproxima da Seleção Brasileira na modalidade, com três títulos.

O Brasil chegou ao título numa campanha excelente. Invicto, o time venceu todos os adversários. Antes de derrotar o Irã no sábado (24), na semifinal, o time comandado por Marco Octavio venceu Omã, Portugal e México, na fase de grupos, e Japão, nas quartas de final, no Mundial.

Rodrigo, do Flamengo, fez uma partida espetacular e marcou três gols. Foto: FIFA

“É uma sensação maravilhosa! É muito bom relembrar esse gostinho maravilhoso que é ganhar uma Copa do Mundo. Essa é minha segunda”, afirmou Rodrigo, eleito o melhor do mundo na categoria neste mês e melhor da final após marcar três gols.

“CBF, estamos chegando, não sei onde vai ser, mas arranja um lugar para colocar a sexta estrelinha aqui (na camisa)”, completou o camisa 9.

Revanche?

A decisão em Dubai foi uma reedição do Mundial de 2008. Na ocasião, o Brasil venceu os italianos por 5 a 3 e ficou com o título. Em 2009, as seleções voltaram a se encontrar nas quartas de final em um jogo emocionante de muitos gols. A Amarelinha levou a melhor, novamente, ao vencer por 6 a 4. Já em 2017, o confronto foi por uma vaga na final. Na época, o Brasil avançou ao vencer a equipe italiana por 8 a 4, com hat-trick de Mauricinho, e gols de Rodrigo e Catarino, titulares atualmente.

Premiações

Foi uma Copa do Mundo FIFA histórica. O hexacampeão Brasil também conquistou outros prêmios na competição. O goleiro Tiago Bobô, em sua segunda Copa do Mundo, conquistou a Luva de Ouro. Ele já havia ficado entre os 3 Melhores Goleiros do Mundo em 2023.

Mauricinho conquistou mais uma Bola de Prata, prêmio que conquistou na Copa do Mundo FIFA de 2017. Natural do Morro dos Cabritos, no Rio de Janeiro, situado entre os bairros de Copacabana e Lagoa, o camisa 11 já foi eleito por três vezes o Melhor Jogador do Mundo e coleciona títulos como artilheiro.

A Bola de Ouro ficou para o brasileiro naturalizado italiano, Josep Gentilin Jr, e Bryshtsel, da Bielorrússia, ficou com a Bola de Bronze. Portugal foi homenageado com o prêmio de Fair Play.

