Políticos amazonenses atravessam o país para participar de ato bolsonarista

O ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que ocupou a avenida Paulista, em São Paulo, no domingo (25), também contou com a presença de políticos amazonenses, que viajaram milhares de quilômetros para participar da manifestação. Ao todo, cerca de 185 mil pessoas estiveram presentes, de acordo com o cálculo do grupo de pesquisa “Monitor do debate político”, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da Universidade de São Paulo (USP).

Entre fotografias com o ex-presidente, a ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, e os demais representantes da direita brasileira, os políticos do Amazonas dividiram com os seus seguidores nas redes sociais trechos daquilo que intitulam de “momento histórico e gigante”.

Foto: Divulgação

O deputado federal Capitão Alberto Neto (PL), que já sinalizou pré-candidatura para as eleições à prefeitura de Manaus deste ano em chapa ao lado do ex-superintendente da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Coronel Menezes (PL), e com o então apoio de Bolsonaro, esteve ao lado do ex-presidente durante o ato.

Foto: Reprodução/Instagram

“Hoje, a voz do Presidente Bolsonaro saiu da Av. Paulista e ecoou por todo o Brasil, pelo fim das perseguições contra a oposição, pedindo que o estado democrático de direito seja respeitado. O presente é deles, mas o futuro é nosso!”, declarou nas redes sociais.

Ainda representando o Partido Liberal (PL) no Amazonas, a deputada estadual Débora Menezes e o seu pai, Coronel Menezes, participaram da manifestação. A parlamentar ironizou que apesar de Bolsonaro ter perdido a corrida presidencial, ele ainda é mais “popular” que o presidente eleito, Luís Inácio Lula da Silva (PT). Entretanto, na última eleição para presidente, em 2022, Bolsonaro venceu em apenas quatro dos 62 municípios do Amazonas, incluindo a capital Manaus, considerada bolsonarista.

Foto: Reprodução/Instagram

“Milhares de brasileiros reunidos hoje na Avenida Paulista em defesa da democracia e em apoio ao presidente Jair Bolsonaro! Juntos, mostramos nossa determinação em fortalecer nossas instituições e seguir adiante com as mudanças necessárias para o Brasil”, afirmou.

Outro nome que se fez presente no ato bolsonarista foi o deputado estadual Delegado Péricles (PL), que destacou a participação de homens, crianças, mulheres e pessoas idosas em um momento “tão importante para o Brasil”.

“Foi o momento de as pessoas voltarem às ruas com o verde e amarelo. Mostrando toda a insatisfação que vem acontecendo com o Brasil atualmente e também sempre defender os nossos valores: pátria, família, Deus e liberdade acima de tudo”, completou.

O ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto (Sem partido), que também participou, comparou o ato com o movimento das ‘Diretas Já’, um marco fundamental para o período de redemocratização brasileira.

“Será um movimento crescente. Se esse governo não meditar e não mudar o comportamento, (…), enfrentará dificuldades internas que se juntarão à política econômica, que fracassará, e à política externa nanica que está inimizando o Brasil com todo o mundo democrático! Restam-lhe as ditaduras, que fazem os ditadores ricos e matam o povo de fome!”, concluiu.

Foto: Reprodução/Instagram

O ex-presidente Jair Bolsonaro enfrentou, nos últimos anos, denúncias envolvendo o seu governo e política. Recentemente, durante investigação da Polícia Federal (PF), foi apontado por suposta tentativa de golpe nas eleições de 2022, quando enfrentou Lula. Durante o ato, Bolsonaro pediu anistia aos manifestantes golpistas que invadiram Brasília, em 8 de janeiro de 2023, o que gerou críticas de opositores.

Alcance internacional

Com bandeiras do Brasil e de Israel, o ato teve o agradecimento do ministro das Relações Exteriores israelense, Israel Katz, nas redes sociais, que ressaltou o apoio do povo brasileiro e afirmou que “nem Lula irá nos separar”.

O aliado de Bolsonaro, o presidente argentino, Javier Milei, também compartilhou publicações no X/Twitter em apoio ao ato, incluindo a do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL). Além disso, republicou uma mensagem em que dizia que “Lula é pró-Hamas e Bolsonaro é pró-Israel”.

Em resposta, a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, afirmou que as postagens de Milei foram “molecagem”.

