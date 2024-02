Chef lança produtos exclusivos e artesanais para Páscoa 2024 em Manaus

Chef Lucas Pyetro trouxe as principais tendências da Europa, em relação a sabores, cores e técnicas de fabricação e pintura, do segmento de chocolates

Manaus (AM) — O Pátio Gourmet lançou os produtos artesanais e exclusivos da Páscoa de 2024. São mais de 85 itens, entre eles, 10 inéditos, todos assinados pelo chef Lucas Pyetro, que trouxe as principais tendências da Europa, em relação a sabores, cores e técnicas de fabricação e pintura, do segmento de chocolates.

O chef Lucas Pyetro ressalta que o Pátio Gourmet está sempre em busca de inovações, atento às tendências dos principais mercados.

“Tudo para fazer uma Páscoa surpreendente e especial para os clientes. Prezamos muito pela qualidade, sabor e beleza dos produtos. Os ingredientes são de primeira linha, como é o caso chocolate suíço usado na confecção dos produtos”, destaca.

Em 2024, a meta é produzir 50 mil ovos de Páscoa, além de todos os itens exclusivos e de edição limitada. Entre as grandes apostas do ano está o ovo de Páscoa “espiral da alegria”, que tem seis quilos e leva dois dias para a confecção. A decoração é feita com mini ovinhos, fabricados e pintados individualmente, e que são colados na base. Juntos, formam um espiral.

Ovo de Páscoa “espiral da alegria” Foto: Divulgação

O chef Lucas Pyetro explica que, devido à complexidade, foram fabricadas apenas três unidades do produto.

“Esse ovo foi pensando minuciosamente, com uso da técnica de pintura francesa de chocolate. A escolha das cores dos mini ovinhos segue a tendência europeia, com tons pastéis. Tenho certeza que vai surpreender a todos”, destaca.

Outra grande surpresa é o “ovo amazônico”, que também é decorado a partir de técnica de pintura francesa de chocolate e que remete à flora da região, com folhas em tons mais fortes. O ovo, inspirado na série Game Off Thrones, sucesso na Páscoa de 2023, ganhou nova versão, com o “encontro dos reinos”. Assim como na série, onde existem diferentes reinos, o ovo é dividido em dois lados, um preparado com chocolate branco e outro com chocolate belga meio amargo. A decoração segue a mesma temática.

Drágeas de cereja desidratada, cobertas com chocolate ao leite e finalizadas com leite ninho Foto: Divulgação

Também faz parte das novidades de 2024 a escultura “casa divertidamente”. “É uma casa montada toda em chocolate e decorada com expressões que representam sentimentos como alegria, raiva, amor. Esse é um produto divertido e que agrada adultos e também crianças”, frisa.

Com foco no público infantil, o chef Lucas Pyetro, criou uma linha de ovos com embalagens divertidas, como de sereia. Tem ainda a cesta “toca do coelho”, que vem com coelhos e mini ovos de chocolate dentro de uma cesta confeccionada artesanalmente, a trilogia de colher, que são ovos recheados com três sabores (bicho de pé, leite condensado consistente e brigadeiro).

Este ano, o chef também criou o “coração de moça”, uma escultura em formato de coração rendado, com recheio de leite moça consistente. Outro produto são as drágeas de cereja desidratada, cobertas com chocolate ao leite e finalizadas com leite ninho. Em relação a sabor uma das novidades é o ovo de Páscoa com recheio de pistache, um dos sabores mais pedidos pelos clientes e que este ano chega às prateleiras.

Tradicional no período, as colombas ganharam versões de nozes com amêndoas e de frutas. “Esse é um produto bastante pedido também e trouxemos com diferentes sabores”.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Em Manaus, Casa Azul Amazônia lança campanha de arrecadação de ovos de páscoa

Mercado lança novidades para Páscoa e espera crescimento de 15% nas vendas, em Manaus