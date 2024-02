IEL Amazonas abre vagas para estágio com salários que chegam a R$ 1,4 mil

Manaus (AM) — O Instituto Euvaldo Lodi (IEL Amazonas) oferece para esta quinzena 23 vagas de estágio, com atuação em regime presencial, para estudantes de nível superior na capital e nível técnico e ensino médio nos municípios de Coari e Tefé, com bolsas que vão de R$ 700 a R$ 1.400, mais auxílio-transporte.

As vagas para nível superior, em Manaus, são para os cursos de Administração (cinco), Logística (uma), Qualidade (uma), Contabilidade (duas), Economia (uma), Marketing (duas), Psicologia (uma), Design Gráfico (uma), Artes Visuais (uma), Engenharia de Produção ou Materiais (uma), Sistema de Informação (uma), Engenharia Mecânica (uma), Rede de Computadores (uma). Já para o aluno do curso Técnico em Administração (uma) e Ensino Médio (três). Para Coari e Tefé há uma vaga, cada, para acadêmico de Administração.

Para participar do processo, os candidatos devem ter cadastro no site do IEL Amazonas e manter todos os dados pessoais, escolares e de conhecimentos gerais atualizados, incluindo telefone e e-mail. Mais informações pelo site e redes sociais do IEL (Facebook e Instagram).

*Com informações da assessoria

