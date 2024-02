Comitê AM de Combate à Corrupção fortalece parceria com o Ministério Público Eleitoral

A coordenação do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção (CACC) reuniu-se nesta terça-feira (27) com o coordenador das promotorias eleitorais, Mauro Veras, do Ministério Público do Amazonas. O encontro destacou a relevância da colaboração entre o Ministério Público Eleitoral, entidades da sociedade civil e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Seccional Amazonas, na realização de eleições transparentes, limpas e com candidatos éticos.

“A parceria entre o Ministério Público Eleitoral e a sociedade civil é fundamental para promover a integridade do processo eleitoral e combater práticas ilícitas que comprometam a democracia”, afirmou o procurador de Justiça, Mauro Veras.

Wilson Reis, presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Amazonas (Sinjor/Am) enfatizou a importância da liberdade de expressão, afirmando: “A liberdade de imprensa é essencial para a sociedade. Ela garante transparência e a fiscalização dos atos políticos, contribuindo para lisura do processo eleitoral e a construção de uma sociedade mais justa e democrática.”

“A reunião foi fundamental para reafirmar nosso compromisso com eleições limpas, políticos íntegros e uma gestão de qualidade”, destacou Cassius Clei, representante da OAB/AM. Ele ressaltou a necessidade de fortalecer a consciência social e valorizar o voto consciente para eleger políticos comprometidos com o bem-estar da sociedade.

Além do promotor Mauro Veras, participaram da reunião representantes da sociedade civil, como André Caria, presidente do Conselho Regional de Contabilidade – CRC/AM; Manoel Júnior, conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade, Carlos Santiago, presidente da Comissão de Reforma Política da OAB/AM, e as advogadas Márcia Oliveira, Elcilene Rocha e Margareth Bruzago, do Grupo de Trabalho (GT) de Combate à Violência Política de Gênero.

No encerramento da reunião, o comprometimento das partes em combater à corrupção eleitoral na eleição municipal de 2024 foi evidente. Além de destacar a importância da cooperação mútua em defesa de um certame que valorize, também, o voto consciente em cada eleitor (a) nos 62 municípios no Estado do Amazonas.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Alquimia Amazônica: Cabeleireiro lança produto inovador para cabelos com curvatura em Manaus

Ônibus e veículo utilitário são entregues para população de Humaitá, no AM

No Peru, Governo do AM articula novas oportunidades de negócios e parcerias