Ônibus e veículo utilitário são entregues para população de Humaitá, no AM

Um ônibus e um veículo utilitário, adquiridos com recursos de uma emenda parlamentar do deputado estadual João Luiz (Republicanos) no valor de R$ 900 mil, foram entregues na manhã desta quarta-feira (28) à Associação de Desenvolvimento Social e Sustentável do Sul do Amazonas Castanheira (ADESSAC). O propósito da entrega é levar melhorias no transporte dos associados, incluindo estudantes, pessoas idosas, Pessoas com Deficiência (PcD’s) e, principalmente, beneficiários dos projetos de iniciativa da ADESSAC, no município de Humaitá, localizado a 692 quilômetros de Manaus.

“Fico muito feliz de colaborar com o município de Humaitá, onde assumimos compromisso de destinar recursos, por meio, de emenda impositiva para a aquisição desses veículos. O ônibus ficará à disposição de diversos grupos e o carro da Casa de Apoio ao Idoso”, disse o deputado João Luiz.

O parlamentar agradeceu ao governador Wilson Lima, pela execução de emendas parlamentares que são de suma importância para o Sul do Amazonas. A entrega foi realizada ao vice-prefeito de Humaitá, Alexandre Perote e a liderança feminina em Humaitá, Aristeia Garcia.

“Esse é mais um sonho que está sendo realizado, através dessa parceria com o deputado João Luiz ao qual estamos conquistando vários benefícios para as associações do município de Humaitá, e consequentemente o Sul do Amazonas. Com esse ônibus vamos desenvolver diversas atividades e com o carro menor utilizaremos para trabalhos na Casa de Apoio do Idoso”, explicou o vice-prefeito, Alexandre Perote.

Trabalho sólido

Ao longo dos mandatos na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), o deputado João Luiz destinou mais de R$ 5,5 milhões, em emendas parlamentares ao município de Humaitá, entre elas entrega de caminhões, roçadeiras, geradores e kit’s casa de farinha para agricultores, instalação de tomógrafo, usina de oxigênio, manutenção dos aparelhos, aquisição de medicamentos, cursos para profissionais de saúde, aquisição de captação e armazenamento de água (poços), indumentária folclórica, aquisição de computadores, impressoras, condicionadores de ar para escolas, manutenção predial do Programa Pelotão Mirim, aquisição de equipamentos de proteção aos mototaxistas, equipamentos de informática, aquisição de veículo para causa indígena, turismo e esportivo.

*Com informações da assessoria

