Jogador francês Pogba é condenado a 4 anos de suspensão por doping

O jogador da Juventus e da seleção francesa Paul Pogba, 30 anos, foi suspenso por quatro anos por doping. O atleta foi condenado depois que o Tribunal Antidoping da Itália aceitou um pedido da Procuradoria e aplicou a pena máxima.

Pogba testou positivo para testosterona sintética após exame realizado dia 20 de agosto de 2023, na ocasião o jogador não foi a campo no duelo entre Udinese e Juventus, mas foi sorteado para o exame.

O atleta foi campeão do mundo com a seleção da França em 2018, pode ter o contrato reincidido com o time italiano isso é o que especula a imprensa local, que afirma que a Juventus já estaria preparada para cortar relações com o jogador, assim que a suspensão fosse confirmada.

Trajetória

Paul Labile Pogba é natural de Lagny-sur-Marne, na região norte da França, na região norte da França, o jogador passou por três clubes durante a carreira começando nas categorias de base do Le Havre mas, ainda aos 19 anos, se mudou para a Inglaterra para concluir sua formação no Manchester United depois de passar pelo time inglês foi para Juventus em 2012 retornou a Inglaterra em 2016 e voltou novamente para a velha senhora em 2022 onde permaneceria até 2026.

Pogba é casado com a modelo modelo boliviana Zulay Salaues com quem tem 3 filhos Labile Shakur, Kenyaan Zaahid e Hakeem.

*Com informações da ESPN

