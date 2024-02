Amazonas FC vence Sant German-RO e avança para segunda fase da Copa do Brasil Sub-17

Manaus (AM) – O Amazonas FC está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil Sub-17 de 2024. A estreia aurinegra em competições nacionais de base, na tarde desta quarta-feira (28), foi com vitória de virada sobre o Sant German-RO por 2 a 1, no estádio Carlos Zamith. Vinícius, duas vezes, marcou os gols das Feras da Base. Kaique diminuiu para os visitantes.

Classificado à segunda fase da Copa do Brasil, o Amazonas FC aguarda o vencedor do confronto entre Galvez-AC e Real-RR, que se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 18h (de Brasília). A segunda fase está prevista para acontecer nos dias 6 e 13 de março, com jogos de ida e volta.

O jogo

O time rondoniense abriu o placar aos 14 minutos com Kaíque. O Amazonas foi pra cima em busca da recuperação e dominou as ações. Aos 25 minutos, Vinícius arriscou de fora da área e mandou uma pancada no travessão de Udson. Na reta final da etapa inicial, as Feras da Base conseguiram furar o bloqueio adversário.

Aos 42 minutos, Colômbia cobrou falta frontal na direção da área, a defesa do Sant German afastou parcialmente e a bola sobrou na meia-lua para Vinícius mandar um chute forte e rasteiro no canto esquerdo do goleiro Udson. Primeiro gol do Amazonas em competições nacionais de base.

No último lance do primeiro tempo, Colômbia partiu pra cima da marcação pela direita, driblou o zagueiro Lucas Paquetá com uma caneta e foi derrubado na área, pênalti marcado. Vinícius foi pra bola, deslocou o goleiro, bateu no canto esquerdo e correu pro abraço. Amazonas vira o jogo com o segundo gol do camisa 10.

Com as mudanças do técnico Renato Abrantes, o Amazonas ficou perto de aumentar o placar, mas conseguiu administrar o resultado na etapa complementar para sair com a classificação.

Leia mais

Time Sub-17 do Amazonas FC estreia na Copa do Brasil tentando repetir feito da equipe principal

Manauara EC estreia na Copa Verde diante do Tocantinópolis-TO, nesta quarta-feira (28)

Amazonas é anunciado como sede do próximo Fórum Nacional do Esporte