Artista parintinense concorre a prêmio nacional em exposição virtual

Manaus (AM) – A artista visual parintinense Dayane Cruz foi uma das selecionadas para participar da exposição “1º Beco dos Artistas, Expocon Online 2024”, cujo tema é “Arte e Periferia” e prevê uma premiação por meio de votação on-line no site do evento.

A jovem Dayane, de 21 anos, figura entre 125 artistas de todo o Brasil que foram selecionados para compor a mostra on-line. As inscrições foram realizadas em dezembro de 2023 e reuniram obras de artistas periféricos de todo o Brasil. A exposição fica em cartaz na internet durante três meses – de 26 fevereiro a 26 de maio.

Formanda em Artes Visuais pela Universidade Federal do Amazonas, no Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia, em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), Dayane se disse feliz em ocupar este espaço nacional como representante da região Norte.

“É uma felicidade muito grande ter sido selecionada para a exposição virtual junto com vários artistas incríveis e poder representar o Norte, ocupando esses espaços”, disse a artista.

A obra “Banzeiro” trata de relações de afeto. “Ela fala sobre relações de afeto, como essas relações estão ligadas à transformação social, como de fato o amor é um ato revolucionário”, definiu Dayane. “A exposição tem como tema ‘Arte e Periferia’ e a obra selecionada foi a ‘Banzeiro’, que faz parte de uma pequena série de registros fotográficos que fiz com intervenção pictórica”, completou.

Foto: Divulgação/Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa

Dayane tem se valido do círculo familiar e de amigos para fazer campanha para que sua obra seja bem votada na exposição. “Estou recebendo torcida e apoio na votação de amigos e da minha família e também de alguns coletivos culturais que faço parte, como o Movimento Grito da Periferia, o Estúdio Buriti Artes e Quadrinhos de Parintins dos quais sou integrante”, contou.

A artista também diz ter o apoio na divulgação da exposição e de sua obra das pessoas da Ufam-ICSEZ, onde estuda em Parintins. “Sou graduanda de Artes Visuais e, também, tenho recebido apoio de alguns jornalistas locais de Parintins e da galera que me acompanha no Instagram”, declarou Dayane.

Votação

O público, além de poder votar em sua obra de arte preferida para ganhar o prêmio, poderá também comprar as obras de arte diretamente com o artista, por meio de um link disponibilizado na página da exposição, que é organizada pela PerifaCon, que é chamada informalmente de Comic Con da Favela e se autodefine como “A primeira convenção nerd das favelas”.

As três obras mais votadas entre as 125 expostas serão premiadas ao final da exposição. O primeiro lugar vai receber R$ 2.500, o segundo lugar vai receber R$ 1.500 e o terceiro lugar leva R$ 1.000.

Para votar na obra de Dayane Cruz, basta acessar o link.

*Com informações da assessoria

