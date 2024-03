Cineclube de Arte de Manaus apresenta obras de dois cineastas amazonenses

Manaus (AM) – O Cineclube de Arte da Secretaria de Cultura e Economia Criativa inicia temporada de 2024 com a mostra “O Cinema De Lucas Martins e Max Michel”. O evento acontece neste sábado (2), às 18h30, no Cineteatro Guarany, localizado na avenida Sete de Setembro, Centro, com entrada gratuita e classificação indicativa de 14 anos.

O cineasta Max Michel traz à exibição dois curtas-metragens de sua autoria: “2035” e “O Compromisso”, que foi sua primeira obra. Já do acervo de Lucas Martins, os filmes exibidos serão “À Beira do Gatilho”, “Barulhos” e “Um Estranho Sem Rosto”, trazendo os gêneros de suspense e terror para o público.

“É sempre um grande prazer ver os nossos curtas sendo exibidos para novos públicos. Poder ver eles na telona, novamente, é ótimo. Falo isso por mim e por todos os fazedores de cinema locais, que têm a oportunidade de ter seu trabalho reconhecido e exposto em eventos como o Cineclube”, comentou Lucas Martins, sobre a experiência de participar da mostra.

O Cineclube de Arte é uma iniciativa do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com o objetivo de valorizar o cinema e os cineastas amazonenses, e fazer com que a população tenha fácil acesso ao cinema como forma de cultura e entretenimento.

Filmes

À Beira Do Gatilho | Direção: Lucas Martins | Duração: 12 min e 45s

O Homem Sem Rosto | Direção: Lucas Martins | Duração: 10 min

Barulhos | Direção: Lucas Martins | Duração: 12 min e 35s

O Compromisso | Direção: Max Michel | Duração: 17 min e 33s

2035 | Direção: Max Michel | Duração: 1 min e 20s

