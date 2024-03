Sorteio de ovo de Páscoa gigante inspirado na série Game Of Thrones, em Manaus

Manaus (AM) — Os chocólatras de plantão vão adorar a novidade do Pátio Gourmet. A rede vai sortear um ovo gigante com seis quilos, inspirado na série de sucesso Game Of Thrones, do canal HBO. O ovo foi criado e produzido pelo chef Lucas Pyetro, responsável pela confeitaria do Pátio Gourmet.

Para participar da promoção, a cada R$ 350 em compras em uma das três lojas do Pátio Gourmet, o cliente ganha um cupom para concorrer. As unidades estão localizadas nas avenidas Djalma Batista, bairro Chapada, Via Lactea, Aleixo, e rua Terezina, no Adrianópolis.

O chef Lucas Pyetro ressalta que o ovo Game Of Thrones foi um sucesso na Páscoa do ano passado e ganhou uma versão tamanho gigante para presentear os clientes. Ele demora um dia para confecção, pois cada parte que simboliza o reino da série é colado separadamente.

Novidades

Para a Páscoa 2024, o Pátio Gourmet aposta nos produtos artesanais e exclusivos para alavancar as vendas. A expectativa é de crescimento de 15% em comparação a 2023.

O chef Lucas Pyetro desenvolveu mais de 85 itens, entre eles, 10 inéditos, com as principais tendências da Europa, em relação a sabores, cores e técnicas de fabricação e pintura, do segmento de chocolates. Entre as grandes apostas do ano está o ovo de Páscoa “espiral da alegria”, que tem seis quilos e leva dois dias para a confecção. A decoração é feita com mini ovinhos, fabricados e pintados individualmente, e que são colados na base. Juntos, formam um espiral.

Outra grande surpresa é o “ovo amazônico”, que é decorado a partir de técnica de pintura francesa de chocolate e que remete à flora da região, com folhas em tons mais fortes.

Também faz parte das novidades de 2024 a escultura “casa divertidamente”. “É uma casa montada toda em chocolate e decorada com expressões que representam sentimentos como alegria, raiva, amor. Esse é um produto divertido e que agrada adultos e também crianças”, frisa. Com foco no público infantil, o chef Lucas Pyetro criou uma linha de ovos com embalagens divertidas, como de sereia e carros. Tem ainda a cesta “toca do coelho”, que vem com coelhos e mini ovos de chocolate dentro de uma cesta confeccionada artesanalmente; a trilogia de colher, que são ovos recheados com três sabores (bicho de pé, leite condensado consistente e brigadeiro).

Este ano, o chef também criou o “coração de moça”, uma escultura em formato de coração rendado, com recheio de leite moça consistente. Outro produto são as drágeas de cereja desidratada, cobertas com chocolate ao leite e finalizadas com leite ninho.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Em Manaus, Casa Azul Amazônia lança campanha de arrecadação de ovos de páscoa

Chef lança produtos exclusivos e artesanais para Páscoa 2024 em Manaus