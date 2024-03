Aleam promove programação no mês de março, alusiva ao Dia Internacional da Mulher

Manaus (AM) – Datas como o Dia Internacional da Mulher, comemorada no próximo dia 8 de março, nos levam a refletir sobre o significado destes dias. Durante o mês de março, a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), por meio da Diretoria de Assistência Social, Comissão da Mulher e da Procuradoria da Mulher, terá uma programação especial voltada ao tema, destacando a importância da mulher na sociedade.

Iniciando a programação, do dia 4 a 8 de março, no horário das 8h às 12h, a Diretoria de Assistência Social irá oferecer às servidoras, sessões de massagens relaxantes.

“Por meio de uma parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), vamos oferecer às nossas servidoras este momento de cuidado e relaxamento”, explicou a diretora de Assistência Social, Karla Stald.

Na sexta-feira (8), quando é celebrado o Dia Internacional da Mulher, além dos serviços de massagem, também serão ofertados serviços de embelezamento, como esmaltação, maquiagem, penteados, dentre outros.

“Temos um cuidado especial com nossas servidoras. Então uma das formas de demonstrar é oferecer serviços de beleza, para cada uma se sentir especial nesta data”, afirma o presidente Roberto Cidade (UB), destacando ainda que os cuidados não são apenas neste campo. “Temos trabalhado continuamente na questão da elaboração de leis que defendam as mulheres e estamos avançando nessa trajetória”, enfatizou.

A programação segue com ações promovidas pela Procuradoria da Mulher e Comissão da Mulher, da Família e da Pessoa Idosa, ambas presididas pela deputada Alessandra Campêlo (Podemos).

A Comissão da Mulher realizará no dia 7 de março, no hall de entrada Homero de Miranda Leão, a abertura de uma exposição fotográfica, de autoria do fotógrafo Miguel Almeida, retratando a rotina destas mulheres em seus ambientes de trabalho.

“Serão imagens de mulheres de diversas idades e vários setores, mulheres comuns, anônimas, mostrando que a força de trabalho das mulheres é essencial para o desenvolvimento da sociedade”, explicou Lúcius Gonçalves, da Comissão da Mulher.

Sessão Especial

Ainda no dia 7, será realizada Sessão Especial alusiva ao Dia Internacional da Mulher. O evento acontecerá no Plenário Ruy Araújo, a partir das 11h45, com a presença de mulheres que se destacaram em suas áreas de atuação profissional.

“Durante a Sessão Especial entregaremos o Diploma Mulher Cidadã, onde 24 mulheres serão homenageadas – uma indicação de cada parlamentar – e mais cinco mulheres indicadas pela Comissão da Mulher”, destaca Lúcius.

As ações ao longo do mês terão reforço de palestras realizadas pela Procuradoria da Mulher, que completa um ano de atuação em março. Entre os dias 4 e 28/3, os técnicos da Procuradoria realizarão palestras em escolas da rede pública estadual, onde tratarão sobre os avanços sociais, políticos e econômicos, ressaltando a importância da participação das mulheres na política e em todos os níveis de esfera e poder.

Procuradoria da Mulher

O primeiro ano de implementação da Procuradoria da Mulher será celebrado em uma Sessão Especial, realizada no dia 26/3, no Plenário Ruy Araújo. Nesse dia, serão homenageadas autoridades que, ao longo destes últimos 12 meses, atuaram em parceria com a Procuradoria, na defesa dos direitos das mulheres.

*Com informções da Aleam

