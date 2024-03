Atleta amazonense de wrestling mantém chance de vaga olímpica

Manaus (AM) – A atleta de wrestling Sabrina Gama mantém chances de vaga nas Olimpíadas de Paris 2024, mesmo com o revés no Pré-Olímpico das Américas, ela poderá se classificar no torneio Pré-Olímpico Mundial, que ocorrerá em maio, na Turquia. A atleta conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio do Bolsa Esporte Estadual e faz parte do projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024.

“O Governo do Amazonas, tem orgulho de apoiar atletas como Sabrina, que não apenas buscam a excelência em suas modalidades, mas também representam a força e a determinação do nosso estado. Estamos com Sabrina nessa fase de preparação para o Pré-Olímpico Mundial na Turquia, reafirmando nosso compromisso com o desenvolvimento e o incentivo aos nossos atletas”, disse o secretário de Estado do Desporto e Lazer, Jorge Oliveira.

Na disputa do Pré-Olímpico das Américas, ocorrido em Acapulco, México, Sabrina competiu na categoria até 53kg e começou com duas vitórias. Ela venceu a peruana Nathaly Herrera, por 17 a 5, e a dominicana Mariana Gonzalez, por 7 a 0. Na semifinal, luta que valia vaga nos Jogos Olímpicos, a amazonense enfrentou a venezuelana Betzabeth Arguello, perdendo a luta.

Agora a atleta mira no Pré-Olímpico Mundial, que será disputado em Istambul, entre os dias 9 e 12 de maio, e será a última chance de classificação para Paris 2024 na modalidade. Serão distribuídas 3 vagas por categoria, os dois primeiros colocados garantem presença, a terceira vaga será disputada pelos atletas que perderam as semifinais.

“Infelizmente não consegui avançar, fui parada na semifinal pela atleta venezuelana, mas eu creio que tudo é no tempo de Deus e vou continuar trabalhando para buscar essa vaga olímpica. Foi um pré-olímpico excelente, cometi pequenos erros, mas que dá para consertar e eu vou firme e forte para conseguir chegar em Paris”, finalizou Sabrina.

*Com informações da assessoria

