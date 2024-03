Lojistas lançam as coleções para a Páscoa em Manaus

Manaus (AM) — Está começando a temporada de Páscoa no Shopping Ponta Negra. A partir desta semana, os lojistas começam o lançamento das coleções e novos mix de produtos que serão oferecidos aos consumidores. Chocolates, bacalhau e objetos de decoração são alguns dos ítens que renovam o estoque e o visual nas lojas com o intuito de atrair os apaixonados pela época mais doce do ano.

Considerada uma das datas mais importantes para o setor de chocolates no Brasil, a Páscoa é um feriado religioso que possui tradições alimentares, como o consumo de peixes na Semana Santa. Apesar da data ser comemorada no dia 31 de março, domingo, as lojas já estão organizadas para atender aos anseios dos clientes.

São muitas opções de lojas com variedade de chocolates, refeições, objetos de decoração e mesa posta, além da Feira de Produtos Regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), que está com estoque de pescado incrementado nesse período.

No Shopping Ponta Negra, as lojas já estão com ovos e chocolates de Páscoa à venda. Na Americanas e no Emporium Rodrigues, a coleção de chocolates, ovos de páscoa e outros doces está montada, reunindo as principais marcas do mercado em suas prateleiras, com opções para toda a família e diversas faixas de preço.

Na Cacau Show, os chocolates estão disponíveis com os sabores clássicos e regionais. O “Ovo Dreams”, feito em várias opções de recheio e embalado em uma elegante caixa de presente, vem com um novo sabor: Crème Brûlée: sobremesa francesa feita com creme de leite, baunilha e caramelo crocante.

“Estamos preparados para atender aos anseios dos consumidores nesse período. A perspectiva é boa e de crescimento nas vendas, por isso, estamos com uma variedade enorme de produtos e preços que cabem em todos os bolsos”, salientou a gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado.

