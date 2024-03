Brasil volta ao grupo das 10 maiores economias do mundo após alta do PIB em 2023

Crescimento deixou o país à frente do Canada, Rússia, Coreia do Sul e Austrália

O crescimento de 2,9% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023 colocou o Brasil de volta na lista das 10 maiores economias do mundo.

O desempenho fez o Brasil ocupar a 9ª colocação entre os 54 países analisados pela Austin Rating, com PIB de US$ 2,17 trilhões no ano passado, conforme estimativas do Fundo Monetário Internacional (FMI).

O crescimento deixou o país à frente do Canada, Rússia, Coreia do Sul e Austrália.

Confira a lista:

Estados Unidos – US$ 26,94 tri China – US$ 17,70 tri Alemanha – US$ 4,42 tri Japão – US$ 4,23 tri Índia – US$ 3,73 tri Reino Unido – US$ 3,33 tri França – US$ 3,04 tri Itália – US$ 2,18 tri Brasil – US$ 2,17 tri Canadá – US$ 2,11 tri Rússia – US$ 1,86 tri México – US$ 1,81 tri Coreia do Sul – US$ 1,70 tri Austrália – US$ 1,68 tri Espanha – US$ 1,58 tri

O resultado representa a volta do Brasil entre as 10 maiores economias do mundo após deixar o grupo em 2020, quando caiu para a 12ª posição.

Em 2022, o Brasil estava no 11º lugar, com PIB de US$ 1,91 trilhão.

O levantamento volta até 1995. De lá para cá, o país esteve entre as 10 maiores economias do mundo em 20 anos.

Os melhores desempenhos foram registrados em 1995 e entre 2010 e 2014, quando o Brasil ocupava a 7ª colocação no ranking.

O pior foi em 2003, com a 14ª colocação.

Agro puxa PIB

A economia brasileira cresceu 2,9% em 2023, divulgou o IBGE nesta sexta-feira (1°). No quarto trimestre do ano, o Produto Interno Bruto (PIB) ficou estável em relação ao terceiro.

O resultado ficou acima da expectativa do mercado, que esperava alta de 2,2% no ano, de acordo com pesquisa da Reuters. O governo esperava alta de 3%, em linha com o crescimento registrado em 2022.

Indústria e serviços também tiveram crescimento, de 1,6% e 2,4%, respectivamente.

*Com informações da CNN Brasil

