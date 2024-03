Fla quer conquistar taça Guanabara diante do Madureira  

Diante do Madureira, o Flamengo tem a chance de conquistar a Taça Guanabara e espantar a seca de troféus que durou em todo o ano de 2023. Além disso, Tite pode fortalecer seu trabalho antes da fase decisiva do Campeonato Carioca.

Com larga vantagem sobre Fluminense e Nova Iguaçu na classificação, o Rubro-Negro deve poupar algumas peças na 11ª rodada do estadual. Enquanto Gabigol e Wesley não serão relacionados por conta de lesões, Cebolinha e Léo Pereira devem ser poupados. Além disso, Gérson também segue fora.

No entanto, essas ausências não devem ser sentidas. Não será a primeira vez na temporada que o Flamengo não contará com determinados jogadores. E ainda assim, a equipe tem o melhor ataque e defesa do Campeonato Carioca.

Após um início contestado no Brasileirão 2023, Tite vive uma espécie de lua de mel com o torcedor. O trabalho realizado em 2024 é incontestável pelos números. O time é equilibrado, sólido e com a sensação de que se fortalece a cada partida.

Além de ter a melhor defesa dentre todas as equipes da elite do futebol brasileiro com apenas um gol sofrido, o Rubro-Negro tem o 6º melhor ataque dentre os 20 clubes do Brasileirão. Isso com menos partidas realizadas em relação a Bahia, Atlético-GO, Internacional e Botafogo.

No entanto, o clube não tem tempo para comemorar a Taça Guanabara caso confirme a conquista, mas sim focar nas semifinais do Campeonato Carioca. O elenco conhecerá seu adversário somente no domingo (3) e terá uma semana para se preparar para o novo e mais importante desafio da temporada.

*Com informações do Lance

