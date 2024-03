Aumento de casos de dengue pode provocar queda de R$ 7 bilhões no PIB, alerta estudo

A Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG) divulgou um estudo sobre os impactos do aumento dos casos de dengue na economia nacional. Segundo os dados, seis em cada dez infectados são trabalhadores.

De acordo com o estudo, o Brasil enfrenta o risco de uma queda de até R$ 7 bilhões do Produto Interno Bruto (PIB) devido à redução da produtividade causada pelos efeitos dessas doenças. O levantamento ainda mostra que os custos relacionados ao tratamento podem atingir a marca de R$ 5,2 bilhões.

O levantamento considera as três doenças transmitidas pelo mosquito: dengue, zika e chikungunya, em um cenário esperado com 4,2 milhões de infectados no país.

Segundo o economista-chefe da FIEMG, João Gabriel Pio, além dos custos com tratamento, a economia perde com o afastamento dos trabalhadores.

“O absenteísmo, decorrente do afastamento do trabalho, acarreta prejuízos significativos para a atividade econômica”, explica o economista.

O doutor em economia Riezo Almeida avaliou que o aumento dos casos de dengue acarreta em uma diminuição na oferta de bens e serviços, além de provocar uma diminuição na demanda por esses mesmos produtos.

“Torna-se imperativo um alerta econômico, uma vez que as famílias brasileiras enfrentam redução de renda e diminuição do potencial de produção devido aos dias perdidos em virtude dos cuidados com a dengue. Coletivamente, o país está deixando de criar receitas substanciais em suas atividades econômicas primárias”, complementou o economista.

A FIEMG concluiu que esse impacto econômico pode resultar na perda de cerca de 130 mil postos de trabalho. Os especialistas ouvidos pela CNN também destacaram que pode ocorrer uma escassez de bens essenciais, o que pode levar a um aumento da inflação.

Dia D contra Dengue

Devido ao aumento expressivo no número de casos, o Ministério da Saúde anunciou para este sábado (2) a realização do Dia D de combate à dengue no Brasil. Será um dia de mobilização nacional com o tema “10 minutos contra a dengue” para reforçar as ações de prevenção e eliminação dos focos do mosquito.

*Com informações da CNN

