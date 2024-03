Homem é preso por ameaçar de morte a própria mãe no Amazonas

Indivíduo responderá por ameaça de morte no âmbito da violência doméstica e familiar

Um homem, de 28 anos, foi preso em flagrante por ameaçar de morte a mãe, uma idosa de 78 anos, no bairro Terra Preta, em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus). A prisão foi realizada em conjunto pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Conforme a delegada Mary Anne Trovão, da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Manacapuru, as diligências iniciaram após recebimento de denúncias anônimas informando que o homem estava ameaçando a genitora de morte. Imediatamente, os policiais civis e militares se deslocaram ao endereço mencionado na ocorrência e constataram o fato.

“Tivemos conhecimento de que o autor chegou à residência da vítima sob efeito de álcool e entorpecentes. Ele e a mãe começaram a discutir, ocasião em que ela disse que chamaria a polícia para contê-lo. Na sequência, o homem disse que mataria ela antes da polícia chegar se ela fizesse isso”, disse a delegada.

Segundo a autoridade policial, a idosa solicitou medida protetiva de urgência contra o filho. A ordem judicial foi concedida pela Justiça.

O homem responderá por ameaça no âmbito doméstico e familiar. Ele segue à disposição do poder Judiciário.

