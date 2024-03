Homem é preso por matar vítima após discussão em posto de gasolina no Amazonas

Um homem, de 22 anos, foi preso por matar outro homem durante discussão ocorrida na manhã do sábado (2), em Beruri (a 73 quilômetros de Manaus). A prisão foi realizada em ação conjunta da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

As equipes policiais receberam informações sobre um homicídio ocorrido em um posto de gasolina. A denúncia relatava que dois homens haviam discutido e trocado agressões físicas, ocasião em que um deles sacou uma arma branca e desferiu golpes no peito da vítima. ‌

Após averiguações, as equipes policiais iniciaram as diligências em busca do suspeito. Ele foi encontrado na residência da ex-sogra, localizada no bairro do Ribeirinho e, durante a abordagem, confessou o crime. ‌

O homem foi preso e conduzido para a 80ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

*Com informações da assessoria

