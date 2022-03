Vídeo mostra cabeça estourada de executado na Zona Norte

Manaus (AM) – Um homem, identificado como Rodrigo Souza dos Santos, de 32 anos, foi executado a tiros na Av. Curaçao, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus, por volta das 13h desta sexta-feira (25). Neste sábado (26), um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o estado do crânio da vítima.

Veja o vídeo (imagens fortes):

De acordo com testemunhas, Rodrigo estava trafegando de moto na via, quando um carro, modelo Pálio Weekend, de cor prata, parou ao lado homem. Um dos vidros do veículo foi abaixado e um indivíduo disparou tiros contra o peito da vítima.

Rodrigo ainda chegou a descer da moto e dar alguns passos, mas caiu no meio da via. Um dos criminosos desceu do carro e alvejou mais um disparo na cabeça do homem, recolheu as capsulas de bala e, em seguida, entrou no Pálio novamente. Os bandidos conseguiram fugir do local.

