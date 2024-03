Homem é preso após furar mulher grávida com punhal e matar bebê em Manaus

Suspeito foi preso em flagrante ainda no SPA Zona Sul e levado à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher

Um homem, de idade não informada, foi preso após agredir e furar a companheira grávida com um punhal. Devido a violência sofrida, a criança morreu. O caso aconteceu na noite do domingo (3), na Zona Sul de Manaus.

Policiais da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta das 22h, receberam uma denúncia, via linha direta da Cicom, de que uma mulher grávida teria dado entrada no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Zona Sul, com uma perfuração na barriga.

A vítima, de 37 anos, relatou aos PM’s que havia sido “furada com punhal” pelo companheiro dela. Além do ferimento no abdômen, ela apresentava marcas de espancamento.

A criança não resistiu e veio à óbito. O homem foi preso em flagrante ainda no SPA Zona Sul e levado à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM).

