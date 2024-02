Grávida é agredida pelo marido após gastar R$ 300 com material escolar para os filhos

Uma mulher grávida foi agredida pelo marido após ele descobrir que ela gastou R$ 300 comprando material escolar para outros três filhos do casal. O caso aconteceu no domingo no bairro Jardim Equatorial, Zona Oeste de Boa Vista. O suspeito fugiu e segue foragido.

Segundo a Polícia Militar (PM), os policiais chegaram ao local quando os vizinhos estavam prestando apoio à vítima. A grávida relatou que o marido estava “muito alterado”, quebrou vários objetos dentro da casa.

Ainda segundo a vítima, a violência doméstica teria sido motivada pelo dinheiro utilizado com o material escolar. De acordo com vizinhos, as brigas entre o casal são eram frequentes.

A mulher e os três filhos foram encaminhados para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam). O caso foi registrado pela PM na Deam.

*Com informações do G1 Roraima

