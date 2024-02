Grávida de 2 meses é executada com 10 tiros na Zona Oeste de Manaus

Vítima teve a casa invadida e foi morta na frente do namorado e do filho de 3 anos

Uma mulher identificada como Gleiciane Silva da Silva, de 26 anos, foi executada com aproximadamente 10 tiros por um grupo grupo criminosos na madrugada desta sexta-feira (2), na rua Judéia, bairro Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus.

Segundo policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o crime aconteceu quando ao menos seis homens chegaram em dois veículos e invadiram a casa da vítima para executá-la.

No momento do crime, a vítima dormia com o namorado e o filho, uma criança de apenas 3 anos. A jovem foi atingida com pelo menos 10 disparos de pistola de 9 mm e 350. Ela não resistiu e morreu no local.

Segundo depoimento do namorado da jovem, os autores do crime se identificaram como policiais e, assim que entraram na casa, efetuaram os disparos contra vítima.

A equipe do Departamento Técnico Científico (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para a perícia e remoção do corpo.

A motivação e autoria do crime devem ser investigadas pela Delegacia de Homicídios e Sequestro (DEHS).

