Jovem é executado com seis tiros e arrastado em via pública da Zona Leste de Manaus

Manaus (AM) – O mototaxista Erivelson Costa da Silva, 20 anos, foi executado com seis tiros, sendo três na cabeça, no bairro Novo Aleixo (Mutirão), Zona Leste da capital, na rua Piquiarana (antiga Santa Helena), na tarde deste domingo (27).

Em seguida, seu corpo foi arrastado em via pública e jogado dentro de um córrego na rua Imaguari (antiga 55), nas proximidades de uma residência.

Policiais militares foram acionados e isolaram a área. De acordo com informações da PM, o local é conhecido como área vermelha. Populares foram questionados sobre o fato, mas se recusaram a colaborar com informações.

“Eu sou um que não abro minha boca para ficar denunciando ninguém, porque não vão proteger minha vida e tenho minha família aqui. Ninguém vai falar”, disse uma moradora que não quis ser identificada.

Desespero

A mãe de Erivelson esteve no local e entrou em desespero ao constatar a morte do filho. Segundo a família, o homem saiu para trabalhar e demorado para voltar em casa. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) tenta identificar os autores do crime e as motivações para a execução do mototaxista.

O corpo de Erivelson foi periciado por agentes da Perícia Criminal e removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

