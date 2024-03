Flamengo derrota Fluminense e fica mais próximo de vaga na final do Carioca

No Maracanã, o Flamengo abre vantagem sobre o Fluminense, neste sábado (9), na disputa de vaga na final do Campeonato Carioca. Pedro e Cebolinha balançaram as redes para o Rubro-Negro.

A superioridade técnica e o domínio absoluto dentro de campo, vitória sobre o rival tricolor garante vantagem no jogo que volta que será decidido no próximo sábado (16), no Maracanã.

FIMMMMMMM DE JOGO NO MARACA! O MENGÃO VENCE O FLUMINENSE POR 2 A 0 COM GOLS DE CEBOLINHA E PEDRO NO PRIMEIRO JOGO DA SEMIFINAL DO CARIOCA! #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/rXcBx5x4Be — Flamengo (@Flamengo) March 10, 2024

Primeiro Tempo

O primeiro tempo começou com um Flamengo pressionando a saída de bola e o Fluminense, sem muito recurso criativo, recuado na área de defesa. A primeira boa chegada da equipe rubro-negra aconteceu logo aos dois minutos. Felipe Melo afastou mal e a bola foi nos pés de Luiz Araújo, que tocou para Pedro. O centroavante tentou o chute e a bola foi desviada para escanteio.

O Rubro-Negro seguiu criando oportunidades para marcar o primeiro gol da partida. Aos 30’, Arrascaeta cruzou na medida para Pedro cabecear livre, mas Fábio fez a defesa. O gol veio apenas nos acréscimos. Com um cruzamento certeiro de Pulgar, Cebolinha marca de cabeça.

Segundo Tempo

No início do segundo tempo, Ayrton Lucas, lateral esquerdo do Flamengo, sentiu um incômodo na coxa e precisou ser substituído. Viña entrou para ocupar a posição.

Em um segundo tempo de uma equipe mais ofensiva, com os acertos de Fernando Diniz nas substituições, o Fluminense conseguiu ser perigoso no ataque e criou algumas oportunidades para reverter a desvantagem. Porém, aos 16 minutos, Thiago Santos cometeu falta duríssima em Cebolinha e, após consulta do VAR, o árbitro anulou o cartão amarelo dado anteriormente e expulsou o zagueiro tricolor.

O último gol do jogo veio apenas aos 45 minutos do segundo tempo. Após jogada ensaiada de escanteio, Arrascaeta cruzou na medida para Pedro cabecear para o fundo das redes e dar números finais ao clássico.

P9 É GOL! O ARTILHEIRO SELOU A VITÓRIA DO MENGÃO!



PAPAI DO ANO TÁ VOANDO! ⚽️🔴⚫️#FLAxFLU #VamosFlamengo pic.twitter.com/wekXj4rw3i — Flamengo (@Flamengo) March 10, 2024

O resultado amplia sequência do Rubro-Negro de jogos sem ter a defesa vazada. Com o placar de 2 a 0, Flamengo alcança recorde da equipe em 1977, com a sequência de 10 jogos sem sofrer gols. Entre os 20 clubes da Série A do Brasileirão, o Flamengo se solidifica com a melhor defesa.

